كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة 16 شخصا في إطلاق نار بولاية شيكاغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع قبل قليل، إطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

ووقع الحادث في في شارع 79 وشارع كاربنتر، حيث تم إطلاق النار على عدة أشخاص في جنازة في أوبورن جريشام، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا، حسبما نقل موقع CBS.