شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الصين ترتفع والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأربعاء تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 21 يوليو تموز ارتفاعا من 11 قبل يوم.وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك تسع حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الخمس الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.
وسجلت الصين 22 حالة جديدة بلا أعراض ارتفاعا من ست قبل يوم.
وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83707 حالات حتى يوم الثلاثاء. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في الصين ترتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.