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إصابات كورونا في الصين ترتفع

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأربعاء تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 21 يوليو تموز ارتفاعا من 11 قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك تسع حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الخمس الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين 22 حالة جديدة بلا أعراض ارتفاعا من ست قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83707 حالات حتى يوم الثلاثاء. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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