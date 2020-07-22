شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك .. وفيات كورونا تتجاوز 40 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الثلاثاء تسجيل 6859 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و915 وفاة إضافية ليصل مجمل الإصابات إلى 356255 وتتجاوز الوفيات 40 ألفا. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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