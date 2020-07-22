برلمانى يطالب "النقل" بالانتهاء من تنفيذ النزلات والأنفاق بالمنيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن تنفيذ النزلات والإنفاق المدرجة بالدراسات الخاصة بإنشاء محور سمالوط - المنيا ، والموجودة على الخرائط الانشائية بالمحور و الموجودة بعقود الشركة المنفذة، وذلك لما تمثله من اهمية كبيرة لربط الكتلة السكنية الغربية والشرقية بمركز سمالوط وايضا الكتل السكنية والمراكز المجاورة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، أن هذه المحاور تتمثل فى نزلة وطلعة تربط وتخدم حي وقرى شرق المدينة بغربها، طلعة شرق النيل وتخدم المزار السياحي بدير جبل الطيرو السرارية جبل جبل الطير البحرية - بني خالد - العابد وعدد من قرى المراكز المجاورة، والنفق الخاص بقري طرفا القبلية والبحرية والذي يخدم عدد سكان ما يزيد عن 150 ألف نسمة والذي تم إنشاؤه بعرض لا يتناسب الكثافة المرورية لتلك الكتلة السكنية.

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وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أنه فى ظل جهود الدولة غير المسبوقة في إنشاء المحاور العرضية والتي وصل عددها الى 15 محور عرضي على مجرى نهر النيل يؤكد أن هناك جدية فى النهوض بمستوى الخدمة على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى الخدمة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.