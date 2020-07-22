شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان": مشروع استصلاح الأراضى خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الأراضى المستصلحة حديثا، وتلك التى تم الإعلان عنها ، وضرورة أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من استصلاح بعض المساحات الواردة فى خطة التنمية، وآلية توزيعها على الشباب، وسرعة الانتهاء من البنية الأساسية وتوفير سبل الحياة فى هذه الأماكن حتى تكون جاذبة للمواطنين، وبيئة خصبة صالحة للزراعة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية يعتمد فى المقام الأول على زيادة الرقعة الزراعية ، والدولة قامت بإطلاق مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، لضمان نجاح التجربة لابد من توفير البيئة اللازمة من خلال تهيئة التربة بالإضافة للتخطيط والطرق الرئيسية والعامة وتوفير المقنن المائى وسبل الحياة، إلى جانب ضرورة أن يكون هناك كافة متطلبات الحياة اليومية، على أن يتم منح شباب الخريجين مساحات من الأراضى وفقا لما تراه الحكومة بحق انتفاع لفترة معينة، وذلك حتى يكون المواطن شريك أساسى فى عملية الاستصلاح والتعمير والبناء، وفى نفس الوقت حتى لا يرهق كاهل الموازنة العامة للدولة.

وتابع تمراز:" سيتم تحصيل مقابل الأراضى الزراعية بعد فترة يتم الاتفاق عليها فى العقود الرسمية، وفي حال عدم التزام الشباب بسداد مقابل الحصول على مساحات الأراضى يصبح من حق الدولة استرداد هذه الأراضى على الفور، ولكن فترة حق الانتفاع الهدف منها تشجيع الشباب على العمل وفى نفس الوقت توفير مورد آخر للتمويل واستصلاح الأراضى، شريطة أن تكون هذه المساحات بها ما يضمن توفير سبل الحياة اليومية".