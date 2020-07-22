دراسة: لقاح كورونا البريطاني آمن ويحفز جهاز المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (دويتشه فيله):

هل هذا هو الاختراق الذي طال انتظاره؟ ربما، إذ أظهرت دراسة حديثة أن لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية آمن ويحفز جهاز المناعة. بيد أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان "اللقاح البريطاني" يوفر حماية كافية.

قال باحثون الاثنين (20 يوليو 2020) إن اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد الذي تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا العملاقة للصناعات الدوائية، "آمن ويوفر مناعة من المرض".

وكتب باحثون في دورية "لانست" الطبية العلمية أن الاختبارات التي تجرى حاليا على 1077 من الأصحاء البالغين خلصت إلى أن اللقاح "ينتج أجساما مضادة قوية، وردود فعل مناعية من الخلايا التائية (T cell)". وأضاف هؤلاء أن ردود الفعل المناعية "ربما تكون أقوى بعد الحصول على جرعة ثانية" من اللقاح، وذلك حسب الاختبارات التي أجريت على مجموعة فرعية من المشاركين في التجارب.

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وأوضح فريق الباحثين من جامعة أوكسفورد أن "المرحلة الأولية من التجارب توصلت إلى أن اللقاح آمن، وله أعراض جانبية محدودة، ويستثير ردود فعل مناعية قوية لدى الفرعين اللذين يتكون منهما النظام المناعي".

وأشار الفريق إلى أن اللقاح ينتج رد فعل مناعيا خلويا، وهو ما يعرف باسم رد فعل الخلايا التائية، خلال 14 يوما من تناوله، ويوفر رد فعل من الأجسام المضادة خلال 28 يوما.

وذكر أندرو بولارد رئيس فريق الدراسة بجامعة أكسفورد أن "اللقاح يستهدف استثارة الفرعين بحيث يهاجم الفيروس أثناء تحركه في الجسم، وكذلك يهاجم الخلايا المصابة". وأضاف: "نأمل أن هذا يعني أن النظام المناعي للجسم سوف يتذكر الفيروس، حتى يستطيع اللقاح توفير الحماية لفترة مطولة من الوقت".

يذكر أن الحكومة البريطانية حجزت بالفعل 100 مليون جرعة من لقاح جامعة أكسفورد الذي تطوره بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا العملاقة للصناعات الدوائية.