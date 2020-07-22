ثماني إصابات جديدة بكورونا في الجيش الكوري الجنوبي ترفع الحصيلة إلى 66

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا بين جنوده.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين، لم تكشف عن هويتهم ، أن حصيلة المصابين في الجيش ترتفع بذلك إلى 66 فردا.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أبلغ عن أول إصابة بالفيروس في فبراير ولم يسجل أي إصابات إضافية منذ مطلع يونيو، بحسب يونهاب.