ثماني إصابات جديدة بكورونا في الجيش الكوري الجنوبي ترفع الحصيلة إلى 66

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا بين جنوده.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين، لم تكشف عن هويتهم ، أن حصيلة المصابين في الجيش ترتفع بذلك إلى 66 فردا.
وكان الجيش الكوري الجنوبي أبلغ عن أول إصابة بالفيروس في فبراير ولم يسجل أي إصابات إضافية منذ مطلع يونيو، بحسب يونهاب.
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