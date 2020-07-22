شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة .. 41 ألف إصابة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 41008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل الإصابات منذ بداية التفشي ارتفع إلى نحو 2.2 مليون والوفيات إلى 81487.

وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا ووفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة التي تتصدر القائمتين