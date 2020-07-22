شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة .. 41 ألف إصابة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل الإصابات منذ بداية التفشي ارتفع إلى نحو 2.2 مليون والوفيات إلى 81487.
وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا ووفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة التي تتصدر القائمتين
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