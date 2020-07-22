شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يتوقع اعتماد لقاحين ضد «كورونا» قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخول لقاحين من أصل أربعة إلى مرحلة التجارب السريرية النهائية في وقت قياسي، مبيناً أن اللقاحين قد يحصلان على تشريع قريب وموافقة من المسؤولين على طرحها، وسيتم نشر وتوزيع اللقاحات بسرعة كبيرة في حال اعتمادها.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، للوقوف على آخر استعدادات إدارته حيال أزمة كوفيد-19: لقد تعهدت بتطوير لقاح وهزيمة الفيروس، وسنحقق نتائج جيدة بالفعل في تطوير هذا اللقاح، واتوقع أن يرى اللقاح النور بسرعة أكبر مما نتوقع، وسنقوم بتقديم اللقاحات والعلاجات كلما كان الامر ضرورياً من أجل إلحاق الهزيمة بالفيروس، مشيراً إلى أن إدارته لن تألوا جهداً لمساعدة المستضعفين ممن عانوا من الآثار السلبية للفيروس، وستقوم بتقديم العون لهم.

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وأوضح أن وضع انتشار الفيروس في الولايات المتحدة متفاوت، حيث تشهد بعض المناطق أداءً جيداً في حين تعاني مناطق أخرى من أوضاع سيئة، لافتاً إلى أن الأوضاع قد تشهد تراجعاً قبل أن تتحسن بشكل ملحوظ.

وتابع ترامب قائلاً: استطعنا في الولايات المتحدة أن نخفض من نسب الوفيات بصورة كبيرة، إذ باتت تتوفر لدينا علاجات كثيرة للحد من هذا المرض، وحققنا نجاحاً كبيراً، وهناك علاجات فعّالة للتخفيف من حدة المرض، باتت متوفرة بصورة كبيرة، وقد عملنا على أفضل الممارسات لمعالجة الفيروس في كل من مراحله، وسنشارك هذه النتائج مع مزودي الخدمات الطبية حول العالم.

وطالب الرئيس الأمريكي، المواطنين بالتزام الإجراءات الاحترازية والتباعد وإرتداء أقنعة الوجه، مهيباً بالابتعاد عن الحانات والاجتماعات الكبرى ليكون الجميع بوضع آمن قدر الإمكان.