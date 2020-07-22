شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 110 وفيات و 445 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا 110 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 45422 شخصاً. وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس أنه سُجل 445 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في عموم المملكة المتحدة 295817 شخصاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: 110 وفيات و 445 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.