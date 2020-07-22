البرهان: نعمل لتحقيق المصالح العليا للسودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن مواقف السودان من القضايا الدولية والإقليمية تحكمها المصالح العليا للبلاد.



وقال لدى استقباله عددا من السفراء السودانيين جرى اعتمادهم مؤخرا لتمثيل البلاد خارجيا، إن قيادة الدولة ومكوناتها تعمل بيد واحد لتحقيق المصالح العليا للسودان، ولا توجد خلافات بينها على هذا المبدأ.

وشدد البرهان، بحسب تصريحات سفير السودان لدى واشنطن، وممثل السفراء الجدد نورالدين ساتي، على أنه "مهما كانت الخلافات ومحاولات التأثير على مواقف بلاده، فإنها لن تحيد عن المبدأ الأساسي في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية".

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وقال ساتي إن رئيس مجلس السيادة، حث السفراء الجدد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع تلك الدول والعمل على جذب الاستثمارات لدعم الاقتصاد القومي في ظل المرحلة التاريخية والحساسة التي يمر بها السودان.

وأضاف أن البرهان وجه السفراء الجدد بضرورة التواصل مع الجاليات السودانية المنتشرة بالمهاجر المختلفة وضرورة ربطهم ببلادهم.

وأشار إلى أنهم استمعوا خلال اللقاء إلى إرشادات وتوجيهات رئيس مجلس السيادة الإنتقالي فيما يتعلق بشأن مهامهم ومسئولياتهم.

وأوضح السفير ساتي ان السفراء الجدد عبروا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة الدولة على هذه الثقة وأكدوا أنهم سيقومون بدورهم كاملا من أجل تحقيق غايات ومصالح البلاد العليا وانهم ماضون في بناء ورسم صورة جديدة للسودان.