ترامب عن أزمة كورونا في أمريكا: ستسوء قبل أن تتحسن

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ نهاية أبريل/ نيسان حول فيروس كورونا بمدى فداحة الجائحة في الولايات المتّحدة، معتبراً أن الأزمة "ستسوء حتماً قبل أن تتحسّن".



وقال ترامب خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء: إن أزمة كوفيد-19 "ستسوء حتماً، للأسف، قبل أن تتحسّن.. أنا لا أحبّ أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة".

وأضاف "بعض المناطق في بلدنا تبلي بلا حسناً جداً. وهناك مناطق أخرى أداؤها أقلّ جودة".

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وتابع إن "اللقاحات آتية وستأتي أبكر بكثير مما كان يعتقده أي شخص"، مجدّداً التعبير عن أمله في أن الفيروس "سوف يختفي".

وطلب ترامب من الأمريكيين "وضع كمامات" عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنا، مشيرا إلى أنه يخضع لفحص كورونا كل يومين أو ثلاثة.

والاثنين، أعلن ترامب أن وضع القناع الطبي "الكمامة"، تحسبا لفيروس كورونا المستجد، معتبرا ذلك عملا "وطنيا".

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "كثيرون يقولون إن وضع الكمامة عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني"، مرفقا تغريدته بصورة له وهو يضع كمامة.