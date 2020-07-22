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سامح عاشور يشيد بيقظة أبطال القوات المسلحة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ببسالة القوات المسلحة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار، وذلك بعدما  نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية، مشيدا  بيقظة أبطالنا  وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تهديد استقرار الوطن.

 

و أضاف  سامح عاشور أن حادث محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد  يؤكد القرار المصرى لضرب التنظيمات الإرهابية و التكفيرية المسيطرة على الجزء الغربى الليبى و أنها هى التى تقاومنا فى سيناء و أنها جزء لا يتجزأ من الإرهاب الذى زرع فى سوريا و مصر و العراق و ليبيا ، مضيفا :"  علينا أن نقاوم تلك الجماعات حتى نقضى على الإرهاب و اقتلاعه من جذوره".

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وأعلن سامح عاشور  عن تأييده  للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي ودرأ المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مؤكدا أن الدولة المصرية محقه فى أنه عندما تضرب الإرهابيين فى ليبيا سوف تمنعهم من مصر  وأن قراءة حدث اليوم واضحه تماما ، متسائلا : لماذا نضرب اليوم بهذا الشكل العنيف و المتآمر فى الوقت الذى قررنا فيه أن نكشر عن أنيابنا لأنصارهم فى الغرب ؟.

 

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