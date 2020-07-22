شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر يطالب بإحلال وتجديد مراكز الشباب ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب علي بدر، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وعلى صعيد محافظة بنى سويف على وجه التحديد، لافتا إلى أن مراكز الشباب تمثل أهمية فى ممارسة الأنشطة الرياضية وعدم ترك الشباب عُرضه لبعض الأفكار المتطرفة أو المتشددة، مما يستوجب ضرورة أن تكون هذه المراكز عنصر جاذب للشباب على مستوى الجمهورية، وهذا يتحقق من خلال أن تتمتع هذه المنشآت بكافة الانشطة المختلفة التى تناسب جميع الفئات العمرية.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل الشباب بممارسة الرياضة، وعلى الوزارة أن توفر لهم مكان مناسب للجميع لممارسة الرياضة، وعدم تركهم للأفكار المتطرفة او ما يثار من أكاذيب وشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعى، وفى نفس الوقت زيادة الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات، حيث يوجد دول كبرى تعتمد على الاستثمار الرياضى بشكل كبير فى اقتصادها القومى.

وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل ودقيق لكافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية للوقوف على تلك التى تعاني من عجز فى بعض الأنشطة والقطاعات والقرى والعزب المحرومة، ووضع خطة عاجلة بجدول زمني وفقا للاعتمادات المالية المتاحة للتطوير والتجديد واستكمال كافة الانشطة التى تشهد عجز فى بعض المراكز.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. و للمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.