شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشعب التركى" يرد على شكاوى أردوغان من تعرضه للخداع: هل أنت طفل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كلتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تظاهر الأخير دائما بأنه ضحية للخداع، وقال :"هل أنت طفل كي يتم خداعك؟، مؤكدًا أنه إذا كان الأمر صحيحًا فيجب عزل الرئيس من منصبه.

وقال كمال أوغلو أثناء اجتماع حزبه اليوم الثلاثاء، الذى نشره موقع تركيا الآن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائما ما يتظاهر أنه يتعرض للخداع، مضيفًا: «هل أنت طفل يا أردوغان كي يتم خداعك؟

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وأضاف زعيم المعارضة أنه إذا كان أعلى مسؤول في الجمهورية، ألا وهو الرئيس، يتم خداعه، فيجب أن يتم عزله من هذا المنصب، وتابع: "إذا قام رئيس منظمة إرهابية بخداع الرئيس فما الجدوى من وجوده على كرسي الرئاسة؟ فالجميع يخدعك وتأتي بعد ذلك لتقول فليسامحني ربي.

رد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كلتشدار أوغلو، علي انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال أردوغان «أطالب الجميع بعدم الإصغاء إلى أناس لا يعلمون معني الشهداء والشهادة، لافتا إلى أن أردوغان يقصده شخصا.

وأردف قائلا:أين كنت حينما دهست دبابة عسكرية شابا في ليلة 15 يوليو؟ صحيح أنت تعتقد أنه يمكنك شراء الشهادة وبيعها بأموالك.