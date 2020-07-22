شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب سياسية تدعو للوقوف بجوار الدولة فى مواجهة الإرهاب وحماية الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية، تأييدهم لقرار مجلس النواب الموافقة بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

ثمن حزب حماة الوطن قرار مجلس النواب بتفويض رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسى فى إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد لحماية الامن القومى المصرى.

وقال الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، إن جميع قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن يؤيدون إجراءات مجلس النواب للموافقة بالإجماع باتخاذ هذا القرار التاريخى بتفويض رئيس الجمهورية بارسال القوات المسلحة لخارج البلاد وذلك خلال جلسة سرية حسب الإجراءات الدستورية ويكون للقائد الأعلى للقوات المسلحة تحديد الزمان والمكان ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الارهابية الأجنبية المدعومة من تركيا وذلك فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى .

ويأتى هذا التفويض انعكاسآ لأحداث تمر بها مصر فى مواجهة التهديدات التى تتطلب التدخل العسكرى إذا ما تصاعدت إلى حد المواجهة العسكرية مع العدائيات فى هذا الاتجاه.. واستجابة لطلب مجلس النواب الليبى (الكيان الشرعى الوحيد فى ليبيا) من القيادة المصرية بالتدخل لحماية الشعب الليبى وحفظ ثرواته ومقدراته وما اعقبه من مطالبات شيوخ واعيان القبائل الليبية بتدخل مصر للحماية من التدخل التركى الداعم للميليشيات الارهابية

وطالب الهريدى كافة القوى السياسية بالتكاتف والاصطفاف خلف القوات المسلحة، مؤكدآ كامل الثقة فى مؤسسة الرئاسة وأجهزة الدولة المصرية.

وثمنت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد موافقة مجلس النواب على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال من جانب ميلشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية الأجنبية لحين انتهاء مهمة القوات.

وأيدت اللجنة في بيان صادر عنها بشكل كامل كل خطوات القيادة السياسية، والقوات المسلحة، للحفاظ على أمن البلاد القومي، والتي لا تقبل الاعتداء أو التفريط في حقوق البلاد.

وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة الباسلة قادرة على ردع أي خطر أو تهديد من الممكن أن يتعرض له أمن البلاد القومي والتصدي لأي ميلشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة خاصة من الناحية الغربية.

Advertisements

وقال بيان اللجنة: «إن بلادنا وقيادتها دائما تحمي ولا تهدد، وتصون ولا تبدد، وأن جيشنا جيش رشيد يحافظ على حقوق الجوار وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية»، مضيفًا أن تلك هي سياسة الحزب المعلنة والتي أكدها رئيس الحزب في بيان رأي الحزب وموقفه من إرسال قوات خارج الحدود طبقا للمادة 152 من الدستور، أن الحزب وقياداته وكافة أفراده يؤيدون قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ويفوضونه في اتخاذ ما يراه لازمًا للحفاظ على الأمن الوطني المصري والليبي.

من جانبه قال محمد أرنب رئيس شباب القاهرة بحزب الوفد في بيان له أن ما صدر من مجلس النواب في جلسته السرية بالموافقة على إرسال قوات مسلحة مصرية قتالية إلى الحدود الغربية في ليبيا قرار معبر عن جموع المصريين .

وأضاف أرنب أن مصر بجميع مؤسساتها وشعبها داعم لأي قرار تتخذه القيادة السياسية لحفظ الأمن القومي وأردف أن على كل مصرى أن يفخر بالرئيس السيسي وبقيادته الحكيمة وقدرته علي إدارة الأزمات.

وطالب أرنب وزير الدفاع فتح باب التطوع لافتا إلى أن كل شباب مصر في خط الدفاع الأول للوطن وكل مصري يتمني أن يكون ضمن خطوط الدفاع عن أمن مصر القومى وليعلم العالم أن كل شعب مصر جيش لها .

واختتم رئيس لجنة شباب الوفد بالقاهرة بيانه بتوجية كلمة للشعب الليبي أن مصر لا ترد أحد يستجير بها و أن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر القبائل الليبية الأخير كانت واضحة حين قال "سندخل الأراضي الليبية بطلب منكم وسنخرج منها بأمر منكم تحية للشعب الليبي الشقيق وعاشت مصر وليبيا .

وأعلن محمد مهني، أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصرى، عن إطلاق الأمانة لمبادرة (جندي مقاتل) لدعم القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية في معركتها القادمة.

وقال مهنى، إن المبادرة تهدف لإيصال رسالة للقيادة السياسية، وأن شباب مصر جاهز للتطوع في صفوف القوات المسلحة المصرية والدفاع عن وطنه وإنهم في مقدمة الصفوف كعادة شباب مصر.

وأضاف مهني، أن الفترة الحالية التى تشهدها البلاد تتطلب تكاتف جميع فئات شباب المجتمع لمواجهة التحديات الخارجية والوقوف خلف الدولة المصرية ومساندة قاداتها السياسية الحكيمة نحو ما تواجهه البلاد من مؤامرات ومخططات تستهدف تهديد الأمن والأمان والاستقرار للمنطقة العربية.

وأشار إلى أن وزراة التربية والتعليم عليها دور هام وقوي فى الفترة الحالية وهو عودة الكشافة المدرسية والأنشطة الوطنية لغرس وتنمية قيمة الوطن فى الأجيال الناشئة.