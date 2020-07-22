ترامب: جائحة كورونا ستزداد سوءا قبل أن تتحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جائحة فيروس كورونا "ستزداد سوءا قبل أن تتحسن"، مشيرا إلى أن القلق يتصاعد فيما يتعلق بحالات الإصابة في الولايات الأمريكية الجنوبية والغربية.
وقال ترامب: "ربما تصبح لسوء الحظ أكثر سوءا قبل أن تتحسن"، وأضاف أن هذا "شيء لم أكن أود أن أقوله".
ووجهت انتقادات للرئيس الأمريكي سابقا لتهوينه من خطورة تفشي الفيروس ودفعه نحو إعادة فتح الاقتصاد سريعا.
وقال ترامب إن هدف إدارته لا يتعلق فحسب بإدارة الجائحة ولكن إنهائها، مضيفا: "نريد التخلص منها".
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