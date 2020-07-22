وقالت الجامعة في بيان الإثنين، إن التجارب السريرية التي شملت نحو 1077 شخصا، أظهرت أن اللقاح المفترض أنتج أجساما مضادة قادرة على محاربة الفيروس.
ورغم النتائج الواعدة، إلا أن الجامعة أكدت على أنه لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كان اللقاح المحتمل يوفر حماية للجسم بكل معنى الكلمة.
وأشارت الجامعة إلى إستمرار التجارب على اللقاح المحتمل لمعرفة مدى نجاعته.
وتعليقا على الموضوع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر "تويتر": "هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليونا و737 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 610 آلاف، وتعافى أكثر من 8 ملايين و790 ألفا، حسب موقع "worldometers".
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة "أوكسفورد" البريطانيّة تعلن عن نتائج واعدة للقاح "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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