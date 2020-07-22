جامعة "أوكسفورد" البريطانيّة تعلن عن نتائج واعدة للقاح "كورونا"

أعلنت جامعة "أوكسفورد" البريطانية أن الاختبارات المتواصلة على لقاحها "المحتمل" ضد فيروس كورونا ، أظهرت أنه آمن ويدعم جهاز المناعة.

وقالت الجامعة في بيان الإثنين، إن التجارب السريرية التي شملت نحو 1077 شخصا، أظهرت أن اللقاح المفترض أنتج أجساما مضادة قادرة على محاربة الفيروس.

ورغم النتائج الواعدة، إلا أن الجامعة أكدت على أنه لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كان اللقاح المحتمل يوفر حماية للجسم بكل معنى الكلمة.

وأشارت الجامعة إلى إستمرار التجارب على اللقاح المحتمل لمعرفة مدى نجاعته.

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر "تويتر": "هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليونا و737 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 610 آلاف، وتعافى أكثر من 8 ملايين و790 ألفا، حسب موقع "worldometers".