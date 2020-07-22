ترامب: نتائج مبشرة للقاح فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فى مؤتمره الأول بعد توقف 3 أشهر حول مستجدات فيروس كورونا، إن إدارته تعمل على تطوير لقاح، مشيرا إلى أن هناك نتائج مبشرة للغاية، متقدما بالشكر للأطباء.
وأضاف ترامب أن إدارته لن تتوقف عن عمل أى شئ لإنقاذ حياة الأمريكيين، مشيرا إلى أن اللقاح سيأتى مبكرا عما اعتقدأي شخص.
ووصف الفيروس بأنه "فيروس الصين"، قائلا إن الأطباء أصبحوا يعلمون الآن الكثير عنه ويعرفون من يستهدف، متعهدا بأن الأمور ستسوء لكنها ستتحسن بشكل كبير.
وأضاف أن حكام الولايات يقومون بكل ما فى وسعهم لمحاربة هذا الفيروس ويقومون بعمل جيد للغاية، قائلاإن الفئة التى يؤثر عليها بشكل كبير تبلغ من العمر 78 عاما.
ولفت الرئيس الأمريكى إلى حزمة التحفيز القادمة التي يتم التفاوض عليها حاليا في الكابيتول هيل، وقال إن هناك تقدم كبير بشأنها.
وكان ترامب وقع أمرا تنفيذيا يستهدف المهاجرين غير الموثقين، يهدف هذا الأمر إلى استبعاد المهاجرين غير الموثقين من تعداد الولايات المتحدة، مما سيساعد في إعادة رسم دوائر الكونجرس قبل الانتخابات القادمة حتى يتأرجحون نحو المرشحين.
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