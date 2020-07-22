بريطانيا تُسجل 445 إصابة جديدة و110 وفيات بكورونا

سجلت بريطانيا 110 وفيات بكورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 45422 شخصاً.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم أنه سُجل 445 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في عموم المملكة المتحدة 295817 شخصاً.

رجّحت رئيسة فريق عمل اللقاحات في بريطانيا احتمال عدم توافر اللقاح الخاص بفيروس (كوفيد-19) على نطاق واسع عالمياً قبل حلول العام المقبل 2021.

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وقالت كيت بينجهام رئيس فريق عمل اللقاحات في بريطانيا -في تصريحات لشبكة (سي إن إن)

الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- إنه لا يزال من غير المؤكد احتمال تطوير لقاح لـ( كورونا ) قبل حلول عيد الميلاد المقبل.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.