بسبب كورونا.. زيمبابوي تعتزم فرض حظر تجوال في البلاد

أعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، عن فرض حظر تجوال في البلاد من الغسق حتى الفجر اعتباراً من غد الأربعاء، للحد من انتشار كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.



وتم فرض هذه الإجراءات بعد زيادة عدد حالات "كوفيد- 19"، بواقع 600 حالة في أسبوع واحد.

وقال منانجاجوا، في خطاب متلفز: "هناك وضع خطير للغاية على أعتابنا"، ولن يتم السماح للأعمال والشركات التجارية بالعمل إلا من الساعة 8 صباحا إلى 3 مساء.

وأمر جميع المواطنين العاطلين بالبقاء في المنزل، كما استمر حظر التجمعات العامة للأغراض الاجتماعية والسياسية، وستبقى التدابير

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سارية حتى إشعار آخر.

وألقت شرطة زيمبابوي القبض على زعيم معارض وصحفي بارز، أمس الإثنين، بسبب مزاعم بتحريض المواطنين على "المشاركة في العنف العام".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.