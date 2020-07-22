البيت الأبيض يُهدد بالفيتو لحجب مشروع قانون الدفاع في الكونجرس

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون دفاع بقيمة 740 مليار دولار يناقشه الكونجرس حاليا بشأن متطلباته لإعادة تسمية منشآت عسكريةوقيوده على الإنفاق في أفغانستان وبنود أخرى من شأنها الحد من سلطة ترامب.
حاليا اسم قادة الكونفدرالية الجنوبية وهي ولايات حاولت الانفصال عن الولايات المتحدة للإبقاء على العبودية وأطلقت شرارة الحرب الأهلية وقتها.
ويطرح مشروع قانون الدفاع الوطني تغيير أسماء ممتلكات ومنشآت عسكرية تحمل
وقال البيت الأبيض إن بنود مشروع القانون تأتي في إطار "جهد متواصل لمحو الذين لا يلتزمون بمعايير السلوك دائمة التغيير من تاريخ الأمة".
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