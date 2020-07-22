عاجل.. وزير الري السوداني: أبلغنا القمة الأفريقية المصغرة رفضنا إجراءات إثيوبيا الأحادية

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أبلغنا القمة الأفريقية المصغرة رفضنا إجراءات إثيوبيا الأحادية، وفقاً لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأشار إلى أن المقترح يعطي الحق لإثيوبيا في التنمية المستقبلية سواء كان بناء خزانات أو مشاريع أخرى؛ بشرط أن تكون وفق القانون الدولي للمياه؛ وإعلام دول المصب (السودان ومصر) بالمشاريع المستقبلية.

وأكد وزير الري والموارد المائية، أنه بمجرد التوافق على هذه النقطة يحق لإثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بطرق التشغيل، مشيرًا إلى أنه إذا تم اعتماد هذا المقترح يكون تم فك الارتباط العضوي بين التنمية المستقبلية والوصول إلى اتفاق فيما يخص الملء الأول وتشغيل سد النهضة.

Advertisements

وذكر عباس أن رؤوساء الدول الثلاث

خاطبوا القمة؛ مؤكدًا على أن الاجتماع عقد في جو إيجابي؛ أمن فيه الجميع على الحلول الافريقية للمشاكل الأفريقية.

وفي وقت سابق، انطلقت منذ لحظات القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالفيديو كونفرانس، لمناقشة التقارير التي رفعت من قبل وفود الدول الثلاث في جولة المفاوضات الأخيرة والتي كانت برعاية السودان.

وتأتي هذه القمة بحسب "سونا" بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.