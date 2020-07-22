لبنان يُسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2980 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات

الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة – في بيان لها مساء اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية

للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6944 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.