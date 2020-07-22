بسبب مكافآت روسية.. البنتاجون ينفي تقاريرعن مقتل جنود أمريكيين في أفغانستان

جددت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نفيها لتقارير إعلامية مفادها أن «برنامج المكافآت الروسية لطالبان» كان سبباً في مقتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان.

وفي موجز صحفي، قال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان: «لم نجد ما يدل على وجود برنامج مكافآت، وبالتالي إلى مقتل عسكريين بسبب وجود هذا البرنامج».

وكانت صحيفة New York Times

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نشرت سابقا مقالة نقلت فيها عن مصادر استخباراتية أمريكية لم تكشف عن هويتها قولها إن الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت مكافأة لمسلحين على صلة بحركة «طالبان» مقابل شنهم هجمات على جنود أمريكيين في أفغانستان. وذكرت المقالة أنه تم إخبار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالأمر، دون أن تقدم الصحيفة أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

وطالبت السفارة الروسية لدى واشنطن السلطات الأمريكية بالتعامل بشكل مناسب مع التهديدات الواردة إلى الدبلوماسيين الروس بسبب تقارير عن روسيا وأفغانستان. ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه التقارير بالمزورة، فيما وصف ترامب مقالة New York Times بـ «المأجورة».

ونفى كل من البيت الأبيض والبنتاغون والاستخبارات الأمريكية وجود تأكيدات على تقارير حول «برنامج المكافآت» الروسية وإبلاغ ترامب بها.