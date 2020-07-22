جددت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نفيها لتقارير إعلامية مفادها أن «برنامج المكافآت الروسية لطالبان» كان سبباً في مقتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان.
وفي موجز صحفي، قال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان: «لم نجد ما يدل على وجود برنامج مكافآت، وبالتالي إلى مقتل عسكريين بسبب وجود هذا البرنامج».
وكانت صحيفة New York Times
وطالبت السفارة الروسية لدى واشنطن السلطات الأمريكية بالتعامل بشكل مناسب مع التهديدات الواردة إلى الدبلوماسيين الروس بسبب تقارير عن روسيا وأفغانستان. ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه التقارير بالمزورة، فيما وصف ترامب مقالة New York Times بـ «المأجورة».
ونفى كل من البيت الأبيض والبنتاغون والاستخبارات الأمريكية وجود تأكيدات على تقارير حول «برنامج المكافآت» الروسية وإبلاغ ترامب بها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مكافآت روسية.. البنتاجون ينفي تقاريرعن مقتل جنود أمريكيين في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.