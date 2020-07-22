سرت و الجفرة والخطوط الحمراء

فيما وافق البرلمان المصري بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الغربي ضد الميليشيات المسلحة في ليبيا، أصبحت المواجهة مع تركيا في سرت والجفرة مسألة وقت ما لم يتدخل المجتمع الدولي ويوقف عبث إردوغان ومحاولاته لابتلاعه ليبيا بثرواتها.

وأمام هذا الإصرار لتركيا على محاولة السيطرة على سرت والجفرة يبدو السؤال عريضا ما هي أهمية هاتين المدينتين إستراتيجيا واقتصاديا وعسكريا.

سرت مدينة ليبية استراتيجية

- تقع على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود الغربية لمصر في منتصف الساحل الليبي.

- تبعد نحو 450 كيلو مترا (شرق طرابلس)، وتبعد نحو 600 كيلو متر (غرب بنغازي).

- تعتبر البوابة الغربية لمنطقة «الهلال النفطي» والطريق الذي يسهل الوصول إلى موانئ زويتينة ورأس لانوف والسدرة والبريقة.

- تضم خطوط الأنابيب والمصافي والمحطات ومرافق التخزين.

- يوجد 11 خط نفط و3 قنوات غاز، والتي تضم حوالي 45 مليار برميل نفط و52 تريليون قدم مكعب من الغاز.

- واحدة من أكبر مجمعات تكرير النفط وموانئ تصديره إلى العالم.

لماذا تعتبر مصر سرت خطا أحمر

- تعتبر مصر مدينة «سرت» خطا أحمر بسبب تهديد الأمن القومي المصري.

- يتوقع قيام قوات الوفاق بمهاجمة مدينة «سرت».

- نشرت حكومة الوفاق صورا للتعزيزات العسكرية تحضيرا للقتال.

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- تتخوف مصر من وصول «الإرهابيين والمرتزقة» إليها عن طريق سرت لقربها من الحدود المصرية.

- خلال 6 سنوات دمرت مصر أكثر من 10 آلاف سيارة دفع رباعي محملة بالذخيرة والأسلحة قادمة من ليبيا.

- يسهل بعد السيطرة على سرت الانقضاض على امتداد ساحلي بطول 350 كيلومترًا على طول الطريق إلى بنغازي.

قاعدة الجفرة الجوية

- واحدة من أكبر القواعد الجوية والعسكرية في ليبيا وتقع على بعد 300 كم جنوب سرت.

- تقع وسط ليبيا وتبعد 400 كلم (جنوب شرق) مصراتة.

- تنطلق منها طائرات لتنفيذ مهام قتالية واستطلاعية

- تتميز ببنيتها التحتية القوية التي تم تحديثها مؤخراً

- مجهزة لاستقبال أحدث الطائرات المقاتلة

- ترتبط الجفرة بمحيط طرابلس وترهونة بطريقين:

- الأول يمر عبر: (الشويرق – مزدة – وصولا إلى الأصابعة ثم ترهونة).

- الثاني: خط جوي ينطلق من الجفرة إلى مهبط جوي في بني وليد قرب ترهونة.