تأجيل محاكمة البشير

قرر القضاء السوداني، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وقيادات أخرى في قضية انقلاب عام 1989، إلى 11 أغسطس المقبل، والتي قد تصل عقوبتها الإعدام.
ورفعت المحكمة الجلسة لعدم تمكن عدد من محامي المتهمين من دخول مقر المحكمة ولاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية.
ويعتبر انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين لإبراهيم عبود 1959-1964، وجعفر نميري 1969-1985.
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