إطلاق أول قمر صناعي عسكري لكوريا الجنوبية

أطلقت شركة «SpaceX» الأمريكية الخاصة أول قمة صناعي عسكري لكوريا الجنوبية من مركز كاب كانافيرال، على ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن صاروخا من طراز فالكون 9 أطلق القمر الصناعي «أناسيس 2».

وأكدت دائرة برنامج المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع أن كوريا الجنوبية تصبح بذلك عاشر دولة في العالم تملك قمرا صناعيا عسكريا للاتصالات، يؤمن لجيشها «اتصالات عسكرية عبر الأقمار الصناعية متواصلة وآمنة».

وسيبلغ القمر الصناعي مداره الواقع على ارتفاع 36 ألف كلم بعد أسبوعين، على أن يتولى الجيش الكوري الجنوبي التحكم به في أكتوبر بعد مرحلة من الاختبارات.

وتسعى سيول لتطوير قدراتها العسكرية فيما تدفع في اتجاه وقف العمل بترتيب مع الولايات المتحدة يقضي بتولي الأمريكيين قيادة القوات المشتركة في حال نشوب حرب.

وتنشر واشنطن 28500 عسكري في كوريا الجنوبية للتصدي لخطر كوريا الشمالية.