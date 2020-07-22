عبر الفيديو..مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الملك سلمان

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هذا وقد أفاد الديوان الملكي السعودي الإثنين20 تموز عن دخول الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وجاء في نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، ”دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق الـ 20 من يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية“ .

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وقال مصدر دبلوماسي، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سافر عائدًا إلى الرياض الإثنين 20 تموز من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر، وألغى اجتماعًا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر.

وقال المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث، إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.