قضية البيدوفيل الكويتي.. بعدما فر هاربا إلى بلاده المتهم لا يحضر جلسة محاكمته بمراكش

في تطورات قضية اغتصاب طفلة مغربية من طرف شاب كويتي؛ قضت محكمة الإستئناف بمراكش بتأجيل القضية المذكورة إلى غاية 18 غشت القادم.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، إن المتهم باغتصاب الضحية التي لا تتجاوز 15 سنة من عمرها، والذي يقيم في الكويت، لا يحضر جلسة محاكمته، متسائلة، عن جدية الإلتزام الذي قدمته سفارة بلاده لإحضاره أمام القضاء.

وتنصب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني لفائدة المصلحة الفضلى للطفلة، لاسيما بعد تنازل عائلتها، مطالبة الدولة المغربية بطلب تسليمها المشتبه فيه لمحاكمته حضوريا أمام القضاء بمراكش، داعية في نفس الوقت، الدولة الكويتية بتقديم مواطنها للقضاء المغربي.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لوضع حد لا للإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب، والعنف الجنسي ضد الأطفال وتوفير جميع الضمانات القانونية والنفسية والإجتماعية للإنتصاف القضائي وفقا لقواعد العدل والإنصاف.

ومعلوم أن الشاب الكويتي غادر المغرب ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، وذلك قبل أشهر، مستغلا عدم إخضاعه للمراقبة القضائية، وعدم سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه ما أثار غضبا حقوقيا في المغرب.