جهة الشمال تتصدر الترتيب..إصابات كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة -التفاصيل

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة الرسمية بشأن الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الماضية في مختلف الجهات المملكة، في التصريح اليومي حول الوضع الوبائي في المغرب.

وسجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال 24 ساعة الأخيرة، 72 إصابة جديدة بالفيروس، أغلبها في مدينة طنجة، حيث سجلت 47 حالة، تليها مدينة تطوان التي سجلت 24 إصابة مؤكدة، وإصابة واحدة في مدينة وزان.

وبالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، سجلت 45 إصابة جديدة، رصدت أغلبها في مدينة الدار البيضاء، التي سجلت 20 إصابة مؤكدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الأخيرة، وتم تسجيل 18 حالة في مدينة المحمدية، و3 إصابات في مدينة برشيد بالإضافة إلى 3 حالات في النواصر وحالة واحدة في الجديدة.

وبالنسبة لجهة مراكش-آسفي، سجلت، بحسب المصدر نفسه، 19 إصابة جديدة مؤكدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت 13 إصابة في مراكش، حالتان في كل من آسفي وقلعة السراغنة، وحالة واحدة بكل من الحوز والرحامنة.

Advertisements

مقابل ذلك، سجلت جهة فاس-مكناس 18 حالة مؤكدة، 15 حالة في مدينة فاس، حالتان في مكناس وحالة بمولاي يعقوب. أما في الجهة الشرقية، تم رصد 7 إصاباتمؤكدة بالفيروس، حيث تم تسجيل 4 إصابات في مدينة جرادة، وإصابتان في مدينة الناظور، وحالة واحدة بوجدة.

وكشفت وزارة الصحة أيضا،عن تسجيل 6 حالات في جهة بني ملال-خنيفرة، 4 منها تم رصدها في مدينة خنيفرة وحالتان في بني ملال؛ وفي جهة درعة تافيلالت تم تسجيل 5 حالات مؤكدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت في مدينة الرشيدية، 3 حالات، وحالتان في مدينة ميدلت.

اما في جهة الرباط-سلا-القنيطرة تم تسجيل إصابتان، في نفس الفترة الزمنية، حيث رصدت حالة واحدة في مدينة تمارة والقنيطرة؛ كما تبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة في جهة العيون-الساقية إصابة واحدة سجلت في مدينة العيون.

وتم رصد إصابتان في جهة سوس ماسةد رصدت في كل من مدينة انزكان وآيت ملول، وبالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب، رصدت حالة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة الداخلة، نفس الرقم تم تسجيله في جهة كلميم واد نون، حيث سجلت في مدينة طانطان إصابة واحدة.