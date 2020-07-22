الطواف بالأفواج وبمسافات آمنة.. السعودية تعلن خطتها لموسم الحج في ظل إجراءات إستثنائية

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، خطتها لموسم الحج المحدود للمقيمين في أراضيها، عبر وسائل عدة، أبرزها إقامة الطواف، بأفواج ومسافات آمنة، وفق ما أعلنته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، في مؤتمر صحفي، لعرض خطة موسم حج هذا العام (1441/ 2020)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وتشمل أبرز بنود الخطة “تكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى 10 مرات يومياً (للمشاعر المقدسة)، وتجنيد 3500 عامل يعملون على تغطية 3 ورديات”. وتضم الخطة الاستثنائية تبديل كسوة الكعبة لهذا العام، وفق إجراءات احترازية لم يوضحها المصدر.

وسيتم العمل على “تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام، إضافة إلى تنظيمهم في الطواف والسعي بوضع المسافات الآمنة، وإدخال الحجاج على أفواج وبأعداد محدودة، مع تكثيف الكاميرات الحرارية على المداخل”.

وتتوقع المملكة السعودية أن يكون عدد الحجاج في حدود آحاد الآلاف (أقل من 10 آلاف) ولمن هم أقل من 65 عاماً، ولا يعانون من أمراض مزمنة، وفق تصريحات لوزير الصحة توفيق الربيعة، أواخر يونيو الماضي. وكانت السعودية أعلنت أمس الاثنين أن أول أيام شهر ذي الحجة الأربعاء، وأن وقفة عرفات ستوافق الخميس 30 يوليوز الجاري، ويليه عيد الأضحى.

