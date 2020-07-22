شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 مسلحاً.. الجيش المصري يحبط هجومًا إرهابيًا بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت قوات الجيش المصري محاولة هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر المسلحة.

وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان لها أمس، بأن قوات التأمين للارتكاز الأمني قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر المسلحة داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 مسلحاً، منهم فرد يرتدى حزاماً ناسفاً، وتدمير أربع عربات منهم ثلاث عربات مفخخة، مشيرةً إلى مقتل اثنين من قوات الجيش المصري وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات.