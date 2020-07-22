علاء عبد الزهرة: افتخر بتمثيل النوارس والقيثارة.. نتدرب يومياً استعداداً للتصفيات

وقال عبد الزهرة في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" والذي يعرض على قناة السومرية إن "الكل يعلم إني ابن نادي الزوراء ومثلته من الفئات العمرية ورجوعي الى النوارس امر طبيعي لكن ما حدث من ردود فعل حول حديثي مع الإعلامي حسين الطائي لم يكن عفوياً".وأضاف أن "الزوراء فريق كبير ويمتلك أكبر قاعدة جماهيرية، حين قلت انه فريقي المفضل ليس معناه أني لا احب الشرطة، فإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، بالعكس انا احب القيثارة كفريق وكإدارة وكجمهور وافتخر لأنني مثلت الفريقين".

وأوضح "انا لاعب محترف، ابقى في المكان الذي اشعر بالراحة فيه، لا استطيع ان اجزم باني سأبقى طويلاً في أي مكان كون هذا الامر مرتبط بالمدرب وإدارة الفريق وحسب ظروف النادي".

وعن استعدادات اسود الرافدين في ظل الصعوبات بسبب جائحة كورونا، اكد قائد المنتخب الوطني، "نحن كلاعبي المنتخب الوطني نخوض تدريباتنا الفردية يومياً، فكل أربع او خمس لاعبين يتواجدون في ملعب واحد ويمارسون تدريباتهم ولدينا منهاج مع مدرب اللياقة ومدرب المنتخب الوطني والكادر المساعد".



وتابع "جميع اللاعبين يقومون بتصوير الفيديوهات اثناء خوض التدريبات، فالمدرب يحتاج لرؤيتهم بصورة طبيعية ونتمنى ان يكون هناك تجمع في الأيام القادمة ومبارياتنا المتبقية بالتصفيات صعبة ومباراة هونغ كونغ هي الأهم بالنسبة لنا".

وبين أن "الفوز على هونغ كونغ سيمنحنا التأهل بنسبة 80%، مع اقتراب موعد المباراة سنكون بجاهزية مثالية خاصة مع عودة التدريبات مع الأندية".

وعن دوره المؤثر في نفسية لاعبي المنتخب الوطني، بين عبد الزهرة انه "في كل مكان تحتاج الى العمل النفسي، شعرت بروح محبة ومودة ونوايا صافية من اجل تحقيق الإنجاز خلال تواجدي مع لاعبي المنتخب الوطني، حيث أدركوا ان مهمتهم في تمثيل المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة، اللاعبين جميعهم تعاونوا كي يظهروا بصورة جيدة".

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وعن تجديد عقد كاتانيتش من قبل اتحاد الكرة، علق عبد الزهرة قائلاً: "وجود كاتانيتش مهم بالفريق، فهو اصبح على معرفة تامة بلاعبي الدوري والمحترفين".

وتابع أن "هناك لاعبين وضعوا بصمتهم مع المنتخب الوطني مثل جستن ميرام واحمد ياسين وعشت معهم فترة طويلة، فهما من اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة لكن كما يعلم الجميع ان مسألة استبعادهم يعود الى راي المدرب وهذا الامر حدث معي حين تم استبعادي عن صفوف المنتخب قرابة سنة واحدة".

وانهى حديثه بالقول، "تمثيل المنتخب الوطني شرف لأي لاعب، صحيح ان اللاعبين لديهم عقود والتزامات مع الأندية، لكن حين يتم استدعاء اللاعب للمنتخب الوطني يجب ان يلبي الدعوة وفي الوقت ذاته نحن لا نعلم ماهي ظروف اللاعبين، قد تكون لديهم ظروف طارئة وقاهرة تحول دون تلبية الاستدعاء".