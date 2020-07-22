اخبار العالم

الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء من المستشفى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء من المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

قالت وكالة الأنباء على "تويتر"، مساء الثلاثاء، إن الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وأضافت الوكالة الرسمية أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة.

Advertisements

كما تناول أيضا ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة من التعاون.

وكانت مصادر سعودية قد أكدت أن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض يوم الاثنين بسبب التهاب في المرارة.

وأفادت ثلاثة مصادر سعودية في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن الملك بخير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء من المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا