الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء من المستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

قالت وكالة الأنباء السعودية على "تويتر"، مساء الثلاثاء، إن الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.



وأضافت الوكالة الرسمية أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة.

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كما تناول أيضا ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة من التعاون.

وكانت مصادر سعودية قد أكدت أن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض يوم الاثنين بسبب التهاب في المرارة.

وأفادت ثلاثة مصادر سعودية في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن الملك بخير.