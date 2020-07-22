محاكمة البشير في السودان بتهمة الانقلاب العسكري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

بدأت امس الثلاثاء في الخرطوم محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير وبعض حلفائه السابقين بتهم قيادة الانقلاب العسكري الذي جاء بالبشير إلى الحكم في عام 1989.

ويواجه عمر البشير عقوبة الإعدام في حال إدانته، إلا أنه قد يستفيد من إصلاحات الحكومة الانتقالية الأخيرة، إذ تلغى عقوبة الإعدام لمن تجاوز السبعين عاما.

وأذاع التلفزيون الرسمي لقطات لرئيس المحكمة وهو يفتتح المحاكمة. ولم يظهر في اللقطات البشير المحبوس في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.

وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وخلال الجلسة، طالب دفاع البشير بإرجاء المحاكمة، بحجة عدم توافر شروط التباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا.

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 أغسطس، لاتخاذ تدابير بخصوص مقر المحاكمة.

وقال القاضي إن “هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل، والجلسة القادمة ستكون يوم 11 أغسطس القادم”.

وفي ديسمبر قضت محكمة سودانية بسجن البشير لمدة عامين في قضية فساد. ويواجه أيضا محاكمات وتحقيقات بسبب قتل متظاهرين.