خريجة ستار أكاديمي أماني السويسي تتعرض للتعنيف

تعرضت الفنانة التونسية، أماني السويسي، للتعنيف من قبل متعهد حفلات في بلدها، بسبب خلاف حول مستحقات مالية عالقة بذمته منذ سنة.
وكشفت الفنانة التونسية، في تصريحات صحفية في تونس، اليوم الثلاثاء، أن متعهد الحفلات حاول أن يستولي على 75 في المائة من مستحقاتها، وعندما عارضته حاول الاعتداء عليها بواسطة آلة حادة، ثم اعتدى عليها بالضرب.
وأوضحت خريجة ستار أكاديمي أنها توجهت إلى مكتب متعهد الحفلات لاستخلاص مستحقاتها، لكنه حاول الهجوم عليها بآلة حادة، وصفعها على وجهها، وأسقطها أرضا قبل أن يركلها.
وأضافت السويسي أنه لولا وجود كاتبة متعهد الحفلات وتدخلها لإيقافه، لتعرضت إلى مكروه أكثر مما واجته.
واتهمت السويسي متعهد الحفلات بأنه كان يجبرها على العمل معه، ويقدم نفسه لإدارة المهرجانات باسم أماني السويسي.
وتقدمت الفنانة التونسية بشكوى قضائية ضد المعتدي عليها، وأكدت أنه لجأ، حاليا، إلى إنكار ما قام به تجاهها.
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