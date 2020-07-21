رسميا.. غدا الأربعاء فاتح ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الجمعة 31 يوليوز

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا الأربعاء فاتح شهر ذي الحجة 1441 وعيد الأضحى يوم الجمعة 31 يوليوز الجاري.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، قبل قليل من مساء اليوم، أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة 1441، بعد مغرب يوم الثلاثاء فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، تفيد الوزارة، فإن فاتح شهر ذي الحجة هو يوم غد الأربعاء 22 يوليوز 2020م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة 31 يوليوز 2020.