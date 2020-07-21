عيد الأضحى.. صرف 500 درهم للقيمين الدينيين المنخرطين في مؤسسة محمد السادس

أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين أنها شرعت ابتداء من يومه الثلاثاء في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ موزعة بمعدل 500 درهم لكل قيم ديني منخرط يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف درهم.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ، مساء اليوم الثلاثاء، أنه حرصا منها على تمكين أكبر عدد مهم من المنخرطين من الاستفادة من الإعانة قبل حلول عيد الأضحى، فقد تم صرفها في مرحلة أولى لفائدة ما يقارب 30 ألف مستفيد من القيمين الدينيين المزاولين والعاجزين وكذا أرامل المنخرطين المتوفين، مضيفة أنه من المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للمستفيدين 70 ألفا، بكلفة إجمالية تتجاوز 35 مليون درهم .

وأشار البلاغ إلى أن تخصيص هذه الإعانة يأتي تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وإيمانا بضرورة مؤازرة القيم الديني وذويه في المناسبات الدينية والاجتماعية.