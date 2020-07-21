اعتقال مصممة الأزياء سلطانة بسبب تصوير جلسة دنيا باطمة في المحكمة”

ألقي الفبض اليوم الثلاثاء، على مصممة الأزياء المغربية سهام بادة المعروفة بلقب ”سلطانة”، نتيجة الاشتباه في تورطها بالتحريض على التصوير من داخل المحكمة أثناء جلسة ملف حمزة مون بيبي التي جرت صباح اليوم.

وكشفت مصادر “اليوم 24” من مراكش، أن سيدة أخرى كانت ترافق سلطانة مشتكية باطمة، في جلسة اليوم من ملف “حمزة مون بببي” ، وتم ضبطها وهي تصور أطوار الجلسة خلسة مما ا أدى إلى اعتقالها.

وأثناء البحث مع السيدة المذكورة، اعترفت أن “سلطانة” هي من دفعها لذلك، ليتم القبض عليها، والاستماع لها حول الموضوع.

وكان قاضي التحقيق قد أجل النظر في قضية الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، والمصممة عائشة عياش، ضمن ملف” حمزة مون بيبي” إلى تاريخ 28 يوليوز الجاري.