بعد مطالبتهم بإعادة تصحيح أوراقهم.. أكاديمية تاونات: أعادنا تصحيح بعض امتحانات الباكالوريا والنقط صحيحة

على خلفية مطالب تلاميذ الباكلوريا في مدينة تاونات بشأن إعادة تصحيح أوراقهم؛ ذكرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس – مكناس، أنها باشرت عملية معالجة الشكايات لتصحيح الأخطاء المادية.

وأوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- مكناس، في بلاغ أصدرته مساء يوم الثلاثاء، أنها توصلت بالعديد من الطلبات تخص عملية معالجة الشكايات لتصحيح الأخطاء المادية، من بينها مجموعة تعود لتلميذات وتلاميذ مسلك العلوم الرياضية “أ” خيار فرنسية بالثانوية التأهيلية الوحدة بمديرية تاونات، يشككون بواسطتها في النقط المحصل عليها في امتحان مادة الرياضيات.

وبعد القيام بالمتعين طبقا للمادة 115 من مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 026.20 بتاريخ 5 يونيو 2020 بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة 2020، يضيف المصدر نفسه، تبين أن النقط الممنوحة لهم صحيحة ولم يشبها أي خطأ مادي.

وأشارت إدارة الأكاديمية المذكورة إلى أنها لا تتأخر في معالجة الأخطاء كلما تبث ذلك كما حصل مع نفس التلميذات والتلاميذ خلال الامتحان الجهوي للسنة الفارطة.