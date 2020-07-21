مُستجدات فيروس كورونا عالميًا: الإصابات تقترب من 15 مليونًا وإيران تسجّل أعلى حصيلة وفيّات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت عدة دول عربية، ضحايا جددا، لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وسجّلت إيران، أعلى حصيلة يومية للوفيات، وتجاوز عدد مصابي الفيروس في العالم حتى انتصاف ليل الثلاثاء، 14 مليونا و987 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 616 ألفا، وتعافى أكثر من 8 ملايين و995 ألفا، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي العراق، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 81 وفاة و2.466 إصابة بكورونا، إضافة إلى 2.114 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 97.159، بينها 3.950 وفاة، و64.950 حالة تعاف.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة 34 وفاة و2.476 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعاف 4 آلاف منه.

سيدة عراقية في أحد محلات بيع الملابس (أ ب)

وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 255.825، بينها 2.557 وفاة، و207.259 حالة تعاف.

وأعلنت الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 13 وفاة بكورونا، و587 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 246 مريضا.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24 ألفا و278؛ منها 1100 وفاة، و16 ألفا و646 حالة تعاف.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا باليمن، بتسجيل 9 وفيات، و10 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 37 مريضا.

عروس عراقية؛ باتت الكمامات "موضة"! (أ ب)

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1629؛ منها 456 وفاة، و741 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 أيار/ مايو الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات 671 إصابة بكورونا، إضافة إلى 580 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 60.434، بينها 412 وفاة، و50.919 حالة تعاف.

وفي قطر، رصدت وزارة الصحة وفاة واحدة و393 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعاف 409 منه.

لبنانيون يقون أنفسهم من الفيروس (أ ب)

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و430، بينها 160 وفاة، و104.191 حالة تعاف.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 3 حالات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1113؛ منها 1031 حالة تعاف، واستقرت الوفيات عند 11.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 75 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 80 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2162؛ منها 41 وفاة، و1577 حالة تعاف.

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إيران تسجل أعلى حصيلة يومية

وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في إيران إلى 14 ألفا و634، إثر تسجيل 229 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، الثلاثاء، بتشخيص ألفين و625 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي الى 278 ألفا و828.

وأشارت إلى أن 3 آلاف و589 من المصابين حالتهم الصحية "حرجة"، لافتة إلى أن عدد المتعافين تجاوز 242 ألفا و351.

وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في مدينة قم، شمالي البلاد.

في مطار إيراني قبل أيام (أ ب)

إصابات فرنسا تصل إلى 208 آلاف و912

وأعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى 208 آلاف و912، إثر تسجيل 584 إصابة.

وأفادت مديرية الصحة العامة، في بيان، أن عدد المتعافين بلغ 79 ألفا و734 إثر تسجيل 193 شفاء من الفيروس.

وذكرت أن إجمالي عدد المرضى الراقدين في المشافي بلغ 6 آلاف 482، بينهم 455 في العناية المركزة.

وحدثت المديرية إجمالي عدد الوفيات، وخفّضت الحصيلة إلى 30 ألفا و165 بعد أن كانت 30 ألفا و177، الإثنين.

وأضافت أن هذا التغيير نتج عن الحساب الخاطئ لعدد الوفيات في دور رعاية المسنين.

فرنسيون يتسوّقون (أ ب)

إسبانيا تُسجّل 1358 إصابة جديدة

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 1358 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب تحديث الوزارة لمعطيات الفيروس، الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات 313 ألفا و274.

وأظهرت المعطيات تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 28 ألفا و424 حالة.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة البرتغالية، في بيان، ارتفاع وفيات كورونا إلى 1697، بعد تسجيل 6 حالات جديدة، كما تم تشخيص 127 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 48 ألفا و898.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من كورونا في البرتغال 33 ألفا و769.