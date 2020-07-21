شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد و مستشار النمسا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية و التطورات الإقليمية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يوليه 2020 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا الصديقة خلال اتصال هاتفي اليوم العلاقات الثنائية و سبل تنميتها و دفعها إلى الأمام لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

Advertisements و تناول الجانبان خلال الاتصال .. تطورات جائحة " كورونا " في العالم و الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتصدي لها والتعاون لاحتواء تداعياتها. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك و بشكل خاص تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل التعامل معها خلال الفترة الحالية.

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