شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير رهائن على متن حافلة بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت السلطات الأوكرانية، أمس، من إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانوا على متن حافلة بمدينة لوتسك شمال غربى البلاد، إذ اقتحمت السلطات الحافلة وتمكنت من القبض على المسلح.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان، إنه لا يوجد مكان للإرهاب في أي دولة.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن 13 رهينة كانوا على متن الحافلة خلال المواجهة التي استمرت لأكثر من 12 ساعة مع المهاجم المسلح ببندقية كلاشنكوف ومسدس وقنبلة يدوية.