الأمن العراقي يفكك شبكة إرهابية لداعش في صلاح الدين

تمكنت قوات الأمن العراقية، الثلاثاء، من القبض على شبكة تابعه لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخه منه، إن "قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب، تمكنت من إلقاء القبض على شبكة إرهابية كاملة تابعة لعصابات داعش الإرهابية".

ووصف رسول العملية بـ"المباغته والسريعه نتج عنها القبض على عُنصر إرهابي وبحوزته عدد من الأسلحة والعتاد وشرائح هاتف مُتعدده".

وتابع "رسول "أن قوة أخرى لجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت أيضا من الإطاحة بالعنصر الثاني لهذه الشبكة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين".

وتابع: "هذا وأكمل رجال جهاز مكافحة الإرهاب عمليتهم بتفكيك الشبكة الإرهابية بعد تمكنهم من إلقاء القبض على العنصر الثالث في ممحافظة كركوك بعد كمين محكم".

ولا تزال الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش تشن هجمات بين الحين والآخر في العديد من المدن والمحافظات العراقية، حيث كان آخرها استهداف قوة أمنية تابعة لقوات الجيش العراقي قتل فيها 3 من بينهم ضابط برتبة عميد ركن في منطقة الطارمية شمال بغداد.

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وأفاد مصدر من قوات البيشمركة الكردية، مساء الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العراقي ومسلحي تنظيم داعش قرب قضاء خانقين 180 كيلومترا شرق بغداد.

وقال الرائد خليل فائق آمر الفوج الثاني للواء الثالث لقوات البيشمركة، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه "تمت مشاهدة رايات تنظيم داعش مرفوعة على منصات بعض المعامل القديمة والعاطلة على نهر سيروان بين ناحية كوكس ومدينة خانقين".

وأوضح أن "قوة من الجيش العراقي توجهت إلى المكان الذي يبدو أنه كمين للقوة العراقية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين شاركت فيها طائرتا هليكوبتر عراقيتين".

وأضاف أنه "بعد حوالي ساعة من المعارك وتدخل الطيران خفت أصوات إطلاق النيران وهدأت أجواء المنطقة".

وأشار إلى عدم وجود خسائر بين القوة العراقية فيما لم يعرف حجم الخسائر بين عناصر داعش إلى الآن.

يذكر أن قضاء خانقين من المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، ويعد من المناطق الساخنة والمعروفة بتواجد مسلحي داعش.