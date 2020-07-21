آلاف يحتشدون قبالة منزل نتنياهو للمطالبة باستقالته

جدد آلاف الإسرائيليين احتجاجاتهم، الثلاثاء، قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبين باستقالته، كما انتقدوا سياسة حكومته في التعامل مع أزمة جائحة كورونا.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، "اعتقال 6 متظاهرين بداعي الاشتباه بالاعتداء على ضباط شرطة وخرق النظام العام".

وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تنظر المحكمة بلائحة اتهام ضده تشمل تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.

وانضم للتظاهرة المئات من أصحاب المطاعم الذين احتجوا على فشل الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا.

وحمل المتظاهرون لافتة ضخمة كتب عليها باللغة الإنجليزية "وزير الجريمة" مع صورة لنتنياهو.

واشتبك عدد من المتظاهرين بالأيدي مع الشرطة الإسرائيلية.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس قررت، الأحد، بدء الاستماع إلى الشهود في الملفات المقدمة ضد نتنياهو بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وسبق أن نظم المتظاهرون الذين يطلقون على انفسهم "الأعلام السوداء" العديد من التظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو من منصبه في الأسابيع الأخيرة.

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واحتج أصحاب المطاعم على قرار الحكومة الإسرائيلية على إغلاق المطاعم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكتعبير عن الاحتجاج قام عدد من أصحاب المطاعم بتوزيع الطعام مجانا على المتظاهرين.

وسار المئات من المتظاهرين قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ساحة الكنيست (البرلمان).

وإضافة إلى الشكوى من استمرار نتنياهو بمنصبه رغم توجيه لائحة اتهام جنائية ضده فإن العديد من الإسرائيليين يشكون أيضا من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتشير معطيات رسمية إلى أن 850 ألف إسرائيلي فقدوا عملهم بسبب القيود التي تفرضها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

وعلى الرغم من القيود فإن أعداد المصابين بالفيروس ما زالت بارتفاع.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 1854 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى 53559 بينهم 256 في حالة حرجة و129 في حالة متوسطة.

كما سجلت 4 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 424.

