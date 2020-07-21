ترامب يهدد بـ"فيتو" ضد مشروع قانون يقلص صلاحياته

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يستخدم حق النقض "فيتو" ضد مشروع قانون دفاع بقيمة 740 مليار دولار يناقشه الكونجرس حاليا.

ويبحث مشروع القانون بشأن متطلبات إعادة تسمية منشآت عسكرية وقيوده على الإنفاق في أفغانستان وبنود أخرى من شأنها الحد من سلطة ترامب.



ويطرح مشروع قانون الدفاع الوطني تغيير أسماء ممتلكات ومنشآت عسكرية تحمل حاليا اسم قادة الكونفدرالية الجنوبية وهي ولايات حاولت الانفصال عن الولايات المتحدة للإبقاء على العبودية وأطلقت شرارة الحرب الأهلية وقتها.



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وقال البيت الأبيض إن بنود مشروع القانون تأتي في إطار "جهد متواصل لمحو الذين لا يلتزمون بمعايير السلوك دائمة التغيير من تاريخ الأمة".



من جانب آخر، أجهض مجلس الشيوخ الأمريكي مسعى لمنع انتقال الغاز المسيل للدموع والعربات المدرعة وأسلحة حرب أخرى من الجيش إلى الشرطة المحلية كان دافعه القلق من استخدامها أثناء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية بأنحاء الولايات المتحدة.



ونال التعديل المقترح لحظر نقل مثل هذه المعدات موافقة 51 عضوا مقابل رفض 49، بينما كان العدد المطلوب لتمريره 60 صوتا. وانضم عدد قليل يعد على أصابع اليد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء.

وقال السناتور الديمقراطي بريان شاتز، الذي تقدم بمقترح التعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني، "مجتمعاتنا ليست ساحات قتال. الأمريكيون ليسوا أعداء مقاتلين".