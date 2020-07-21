حزب الله يقر بمقتل أحد عناصره في سوريا

أقر "حزب الله" الإرهابي اللبناني، بمقتل أحد عناصره ويدعى "علي كامل محسن جواد" من بلدة عيتيت جنوبي لبنان.



فيما أكدت وسائل إعلام وناشطون وإعلاميون موالون لحزب الله أن جواد قتل في الغارات الإسرائيلية على محيط مطار دمشق.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إعلان حزب الله عن مقتل أحد عناصره في سوريا في الهجوم الإسرائيلي يعني أنهم سيردون، مشيرة إلى "تأهب في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة خشية رد حزب الله على الحدود الشمالية".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، الثلاثاء، بمقتل 5 عناصر موالية لإيران جراء الغارات التي شنّتها إسرائيل ليلاً جنوب دمشق.

واستهدفت إسرائيل ليل الإثنين بـ6 صواريخ على الأقل مواقع تابعة لقوات النظام والمجموعات الموالية لإيران جنوب العاصمة، بحسب المرصد.

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وتسبّب القصف، وفق المرصد، بمقتل 5 مقاتلين غير سوريين من المجموعات الموالية لإيران، وإصابة 4 غير سوريين بجروح.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أفادت عن إصابة 7 جنود بجروح، قال المرصد إنهم من عناصر الدفاع الجوي واثنان منهم في حالة حرجة.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري ليلاً أن "الطيران الإسرائيلي وجّه من فوق الجولان السوري المحتلّ عدّة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق وقد تصدّت لها وسائط الدفاع الجوي وأسقطت أغلبيتها".

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن القصف، في حين رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من 9 سنوات، كثّفت إسرائيل وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات، إلا أنها تكرّر أنها تواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.