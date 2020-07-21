الحزب الحاكم في سوريا يحصد غالبية مقاعد البرلمان

فاز حزب البعث الحاكم في سوريا بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 33 % من لهم حق التصويت في الانتخابات.



وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاقتراع. ففاز الحزب وحلفاؤه في قائمة "الوحدة الوطنية" بـ177 مقعداً من أصل 250 مقعداً، نصفها مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لبقية فئات الشعب.

وتعد هذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في مارس/آذار 2011، وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/نيسان على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس اللجنة القضائية للانتخابات القاضي سامر زمريق، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن نسبة المشاركة بلغت 33,17 % مقارنة مع 57,56 % في العام 2016.

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وأعلنت اللجنة النتائج غداة إعادة الاقتراع في خمسة مراكز في شمالي سوريا وشرقها.

وخاض 1658 مرشحاً الأحد سباق الوصول إلى البرلمان في أكثر من 7000 مركز اقتراع.

ويقوم البرلمان المنتخب في أول جلسة يعقدها، بانتخاب رئيس له، وتتحول الحكومة عندها حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الرئيس السوري بشار الأسد لرئيس جديد للوزراء يكلف تشكيل حكومة جديدة.

وتأتي هذه الانتخابات قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية المرتقبة صيف العام 2021.