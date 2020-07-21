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الملك سلمان يعرب عن تقديره لكل من اطمأن على صحته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لكل من اطمأن على صحته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وتلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً من محمد بن زايد للاطمئنان على صحته، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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